Sia (41) erkennt man wahrscheinlich am besten an ihrer ausgefallenen Perücken-Sammlung. Aber auch riesige Hüte oder Schleifen verdecken häufig das Gesicht des "Cheap Thrills"-Stars. Jetzt wurde die Sängerin doch tatsächlich mal oben ohne gesehen! Ob sie die Kopfbedeckung wohl zu Hause vergessen hat? Normalerweise versucht sie sich ja immer zu verstecken. Den Grund dafür verrät sie 2014 Chris Connelly in der Show Nightline: "Ich möchte nicht berühmt sein oder erkannt werden. Ich will nicht im Internet dafür kritisiert werden, wie ich aussehe." Auch für ihre Musikvideos engagierte sie die junge Tänzerin Maddie Ziegler (14), damit diese den Fokus von ihr nehmen würde.



