Clea-Lacy Juhn (25) hat es geschafft! Sie konnte das Herz von TV-Junggeselle Sebastian Pannek (30) gewinnen. In einem spannenden Bachelor-Finale überreichte er ihr seine allerletzte Rose. Das hätte allerdings gar nicht erst passieren können, wenn die hübsche Brünette sich nicht vor Monaten an der Kuppel-Show beworben hätte. Wer sie dazu brachte, plauderten jetzt zwei ihrer Freundinnen gegenüber Promiflash aus: "Ihre Mutter war von Anfang an begeistert. Es war ja auch, glaube ich, von Anfang an ihre Idee." Wie süß! Ohne ihre Mama hätte Clea also nie um das Herz des Rosenkavaliers gekämpft.



