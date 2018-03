"Male Star of the Year" – mit dieser Ehre wird Schauspieler Charlie Hunnam (36) am 30. März in Las Vegas von CinemaCon ausgezeichnet. In Filmkreisen geht man davon aus, dass 2017 Charlies Jahr wird. Nach seiner langjährigen Kultrolle als harter Biker in der Serie Sons of Anarchy kommt der Engländer in diesem Jahr direkt mit zwei außergewöhnlichen Filmen ins Kino: Als Forscher Percy Fawcett in "Die versunkene Stadt Z" und als König Arthur in "King Arthur: Legend of the Sword". Seine Rollen bilden natürlich einen wichtigen Grund für die "Male of the Year"-Auszeichnung. Allerdings schadet es auch nicht, dass Charlie Hunnam seine blauen Augen, ein schönes Lächeln und einen heißen Muskel-Body zu bieten hat. Denn genau dafür lieben ihn seine Fans!



