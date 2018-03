Er mausert sich zum echten Publikumsliebling! Sebastian Pannek (30) überzeugte die TV-Zuschauer nicht nur während der Bachelor-Staffel von seinem Charme, auch nach Ende der Show zieht er seine Fans in den Bann. Bei einer Autogrammstunde in der Thier-Galerie Dortmund traf er nun erstmals auf seine Supporter und zeigte sich im Promiflash-Interview von dem Feedback absolut geflasht: "Ehrlich gesagt habe ich nicht mit so vielen Fans gerechnet. Wenn man das überhaupt Fans nennen kann. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich irgendwie Fans habe."



