Sieger-Support für Shirin David (21)! Das Haar-Chamäleon muss in der diesjährigen Staffel von DSDS heftige Kritik einstecken. Jetzt springt ihr aber jemand zur Seite: Prince Damien (26)! Der Musiker gewinnt im letzten Jahr die Castingshow. Im Gespräch mit Promiflash verrät der 26-Jährige jetzt, was er vom Jury-Neuling hält: "Shirin David finde ich einfach klasse. Klar, viele zerreißen sich die Münder über sie, aber ich finde, sie macht ihr Ding gut, sie zieht das Ding durch." Doch trotz all der Schwärmerei würde Prince Damien eine Sache definitiv nicht mit dem Internet-Star machen: "Perücken tauschen würde ich nicht – das geht wirklich zu weit."



