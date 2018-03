Er war fast zwei Jahrzehnte dabei und jetzt bekommt niemand seinen Ausstieg mit? Das liegt wohl daran, dass Armin Benz bei GZSZ eher im Hintergrund zu sehen war. Seit 2000 spielte er den Kellner Armin. Zuerst als Mitarbeiter der "Daniels Bar" dann des "Fasan". Bis zum Schluss bediente der 45-Jährige die Gäste des "Mauerwerk". Dass Armin nach satten 17 Jahren die Erfolgsserie verlässt, erklärte RTL gegenüber InTouch so: "Im 'Mauerwerk' ist es wie in der Bar an der Ecke oder im Club in Berlin Mitte: Das Personal wechselt! In Armins Fall schon zum Staffelwechsel vor einigen Monaten. Natürlich wünschen wir ihm für seine anderen und nächsten Projekte viel Erfolg und alles Gute!" Zuletzt verließ Elena Garcia Gerlach (31), die seit 2013 die Rolle der Elena Gundlach verkörperte, die Daily-Soap.



