Die zwei meinen es wirklich ernst: Seit dem Bachelor-Finale weichen sich Sebastian Pannek (30) und Clea-Lacy Juhn (25) offenbar keinen Millimeter von der Seite! Nach der gemeinsamen Wohnung soll auch ganz bald Nachwuchs folgen: Clea wünscht sich den ersten Bachelor-Vierbeiner aller Staffeln, wie sie mit einem Instagram-Schnappschuss verriet! Was die Rasse angeht, sei sich das TV-Traumpaar aber nicht so sicher, wie es beim LEA Award 2017 in Frankfurt gegenüber Promiflash offenbarte: "Ich werde mich jetzt erst einmal auf die Suche begeben und habe natürlich auch viele Angebote bekommen von kleinen Babyhunden und werde jetzt einfach mal gucken, was passt", sagte die hübsche Brünette aufgeregt. Wenn der Hundenachwuchs da ist, kann es ja mit einem menschlichen Baby sicher auch nicht mehr lange dauern!



