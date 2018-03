Nach fast einem Jahr Singledasein hat sich Alexander "Honey" Keen (34) wieder eine Freundin geangelt! Mit der blonden Schönheit verbrachte das Männer-Model prompt ein paar Tage im Paradies, um seinen Hexenschuss auszukurieren. Doch passt die unbekannte Lady wirklich zu dem Strahlemann? Gegenüber Promiflash verriet Alex, was seine Mrs. Right mitbringen sollte: "Es gibt gar nicht den Typ, auf den ich so stehe, sondern das ergibt sich einfach. Das hängt natürlich auch mit dem Charakter zusammen, der Persönlichkeit und all diesen Dingen. Von daher, ob sie brünett, blond oder schwarzhaarig ist, spielt für mich keine Rolle." Wichtig sei dem Charme-Bolzen vor allem eines: Seine Zukünftige sollte kinderlieb sein, denn Honey ist selbst schon Papa.



