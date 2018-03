Alexander "Honey" Keen (34) hat es gerade nicht leicht: Der Dschungel-Star musste seine Teilnahme an "Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" wegen eines Hexenschusses absagen. Auch wenn viele nicht an die Echtheit des Leidens glauben, beteuerte Honey jetzt auch auf der BEAUTY 2017 in Düsseldorf gegenüber Promiflash: "Mich quält gerade heftigst ein Hexenschuss!" Wie genau er sich diese körperliche Altherren-Beeinträchtigung zugezogen hat, wollte er nicht verraten. Die Antwort des frisch Verliebten lässt aber Raum für Interpretationen: "Ab wie viel Uhr wird das hier gesendet?!" Scheint ja fast so, als habe sich Alex seine schmerzhafte Muskelverspannung bei einer ganz besonders intimen körperlichen Aktivität womöglich mit seiner neuen Flamme geholt...



