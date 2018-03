Wow, da hat Herzogin Kate (35) aber mal wieder Tief in die Geldbörse gegriffen. Bei einer Musical-Nacht in London zeigte sich die Frau von Prinz William (34) jetzt in einem wunderschönen Dress aus roter Spitze – und das hatte so seinen Preis. Umgerechnet stolze 1.300 Euro musste Kate für das Marchesa-Notte-Original hinblättern. Für die Brünette nichts Neues. Schließlich gibt sie für ihre Garderobe in der Vergangenheit schon öfter ein kleines Vermögen aus.



