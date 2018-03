Der sieht aber ganz schön verändert aus! Am Mittwochabend zeigt sich Brad Pitt (53) seit langer Zeit mal wieder bei einem öffentlichen Event. Bei der Premiere von "The Lost City Of Z" schreitet der Schauspieler über den roten Teppich – und sieht dabei nicht nur deutlich dünner aus, sondern auch ziemlich abgekämpft! Für viele Beobachter ein echter Schock! Doch es ist kein Geheimnis, dass der Schauspieler sehr unter der Trennung und der Scheidungsschlacht mit Noch-Ehefrau Angelina Jolie (41) leidet. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht über das einstige Traumpaar berichtet wird, immer wieder kommen neue Ehe-Details ans Licht. Kein Wunder, dass Brad sich da ein Lächeln herausquälen muss.



