Diese Show bringt wahre Tanz-Talente hervor: Let's Dance! Auch Germany's next Topmodel-Gewinnerin Stefanie Giesinger (20) könnte sich vorstellen, einmal an der Sendung teilzunehmen. Allerdings gibt es da ein kleines, entscheidendes Problem, wie sie im Interview mit Promiflash verrät: "Ich wurde von ‘Let’s Dance’ natürlich schon angefragt. Es ist eben schwer, dass man dann sesshaft an einem Ort bleiben muss und das ist momentan ziemlich schwer, ich genieße es auch, die ganze Zeit unterwegs zu sein und ganz viele verschiedene Projekte zu machen und nicht an ein Projekt gebunden zu sein." In ein paar Jahren würde Steffi aber gern das Tanzbein im TV schwingen.



