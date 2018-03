Da hat er sich aber einiges vorgenommen! 2006 belegte Nevio Passaro (36) bei DSDS den vierten Platz. Seither war es einige Jahre ruhig um den gefühlvollen Halbitaliener. Doch nun ist er wieder fett im Geschäft! Im Herbst geht es sogar auf große Tour durch Europa. Nicht nur karrieretechnisch läuft es bei Nevio derzeit so richtig rund – auch sein Privatleben kann sich durchaus sehen lassen: Er und seine Liebste Verena erwarten nämlich ihr erstes gemeinsames Baby. Doch wie will der einstige Casting-Star Vaterschaft und Musik-Comeback bloß unter einen Hut bringen? "Im Herbst ist geplant: Ein neues Album und die Tour – wohlgemerkt mit Baby on board. Also wir werden dann in Europa rumkurven mit dem Baby", verriet er gegenüber Promiflash. Was für ein heiteres Unterfangen!



