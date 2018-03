Eine wirklich lustige Kreißsaal-Anekdote. Ryan Reynolds (40) wollte bei der Geburt seiner Tochter James (2) für ein bisschen musikalische Untermalung sorgen. Seine Song-Auswahl – er spielte "Let's Get It On" von Marvin Gaye – kam bei Blake Lively (29) nur leider gar nicht gut an. Während des Spiels Fact or Fiction mit Michael Kors verriet das Ex-Gossip Girl jetzt nämlich: "Ich hatte Angst, dass meine Ärztin unser Baby fallen lassen würde, weil sie so stark lachen musste."



