Honey ist ja SOO verliebt – zumindest behauptet er das. Micaela Schäfer (33) riecht da allerdings einen ganz anderen Braten: Die Nacktnudel ist sich sicher – Alexander Keens (34) neue Freundin ist nur eine geschickte PR-Strategie des TV-Charmebolzens: "Also, ich glaube nicht, dass das die Freundin von Honey ist. Das ist einfach nur eine PR-Masche jetzt gerade. Man muss sich ja im Gespräch halten. Und das macht er aber sehr, sehr gut. Ich meine, über ihn wird jetzt schon wieder gesprochen", sagte La Mica im Promiflash-Interview beim Kampagnenshooting für die Venus 2017 in Berlin. Damit, wie man im Gespräch bleibt, kennt sich ja auch die Ex-Dschungel-Schnecke bestens aus!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de