Heiraten wie eine Prinzessin oder doch lieber ganz schlicht? Dagi Bee (22) konnte ihr Traumkleid schon finden, Details verriet sie allerdings noch nicht. Der Grund dafür: Die 22-Jährige hat schlichtweg Angst, dass ihr Verlobter Eugen Kazakov schon vorab mitbekommt, in welchem Kleid sie vor den Traualtar tritt. Dafür scherzte der YouTube-Star gegenüber Promiflash: "Ich würde auf jeden Fall keine Chucks anziehen, obwohl ich wirklich Sneaker-Fan bin." Das große Geheimnis um ihre Robe ist nicht das einzige. Auch in Sachen Hochzeitslocation und genaues Datum hüllte sich der Internetstar bislang in Schweigen. Nur so viel ist bekannt: Die Trauung soll angeblich noch in diesem Jahr stattfinden.



