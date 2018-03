Das blendet ja fast! Kylie Jenner (19) startet in die Festival-Saison und ihr erstes Styling kann sich sehen lassen. Für das legendäre Musik-Festival Coachella schmiss sich die Reality-TV-Queen bereits im vergangenen Jahr ordentlich in Schale. Vor allem mit ihren Haaren setzte sie die Messlatte hoch. Unter anderem rockte die 19-Jährige eine orangefarbene Perücke und superlange, geflochtene Zöpfe. Dieses Jahr sorgt die kleine Schwester von Kim Kardashian (36) mit einer Signalfarbe auf dem Kopf für eine Ausnahme-Frisur. Auf ihren neuesten Instagram-Pics präsentierte Kylie jetzt ihren ersten Festival-Look: einen neongelben Bob! Bei diesem grellen Haupthaar wird ihr megaknappes Kleid fast zur Nebensache. Zumindest dürfte Kylie so ziemlich einfach auf dem gesamten Festival-Gelände zu finden sein.



