Alexander "Honey" Keen (34) ist frisch verliebt – mit dieser Schlagzeile machte der Dschungelcamp-Star erst in der vergangenen Woche wieder auf sich aufmerksam. Statt Freude und Glückwünsche erntete Honey allerdings nur fiese Kommentare. Gegenüber Promiflash spekulierte Julian F.M.Stöckel (30) jetzt, woran das liegen könnte: "Honey ist eben Honey. Er ist ein süßer Junge, aber ich glaube, dass er manchmal nicht richtig koordiniert, wie was geschickt zu machen ist." Mit seiner Aussage spielte der It-Boy auf Honeys Liebesouting an, bei dem wohl nicht alle Fakten zusammenpassten. Spekulationen hin oder her, die ganze Wahrheit um sein neues Liebesglück kennt wohl nur das frisch verliebte Paar selbst.



