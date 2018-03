Keine Frage, Gigi Hadid (21) hat eine Top-Figur! Die präsentierte das Model schon auf vielen Laufstegen dieser Welt. Mittlerweile scheint sie sogar noch dünner geworden zu sein. Am Mittwoch zeigte sie sich in New York in einem bauchfreien Oberteil, das ihre superschmale Taille in Szene setze. So schlank war die 21-Jährige aber nicht immer: Zu Beginn ihrer Karriere verzauberte sie eher mit ihren sexy Kurven.



