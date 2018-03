Er genießt das Leben in vollen Zügen: Männer-Model Sebastian Pannek (30) hat keine Lust auf Diäten. Der diesjährige Bachelor isst, worauf er Hunger hat – und lässt es sich ordentlich schmecken. Der 30-Jährige hält sich lieber mit Sport als mit Salat fit. "Also, ich habe keine Lust, mir täglich Gedanken ums Essen zu machen. Dann bin ich lieber mal im Kalorien-Überschuss und jogge mal eine Runde mehr oder so", verriet er im Interview mit Promiflash.



