Sabia Boulahrouz (39) meldet sich zurück – und wie! Bei Instagram lässt die dreifache Mama ihre Fans jetzt an ihrem Osterglück teilhaben und postet ein lustiges Tanzvideo. In dem kurzen Clip rocken die 39-Jährige und zwei Freunde ausgelassen zu Take Thats Hit "Could It Be Magic" ab. Und es fällt auf: Sabia fühlt sich richtig wohl in ihrem Körper! Nach der Trennung von Fußballer Rafael van der Vaart (34) hatte die Moderatorin einige Kilos verloren und präsentierte sich in der Öffentlichkeit megaschlank. Doch jetzt hat Sabia offenbar nicht nur ihr Lachen wiedergefunden. Sie hat auch ihre sexy Rundungen zurück – und bezaubert alle mit ihrer Lebensfreude!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de