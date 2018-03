Wächst hier der nächste Musikstar heran? Mit Sänger Seal (54) hat Heidi Klums (43) Tochter Lou Sulola einen äußerst begabten Papa. Von diesem Talent profitiert jetzt der Promispross: Auf Facebook teilt die Modelmama einen ganz besonderen Vater-Tochter-Moment. Mit Seal an ihrer Seite lernt die Achtjährige das Klavierspielen und stellt sich ausgesprochen gut an. Der 54-Jährige ist von den Piano-Fähigkeiten seiner Prinzessin auf jeden Fall so begeistert, dass er sie gleich mit seiner Samtstimme begleitet. Zu dem Stevie Wonder (66)-Song "Superstition" beweisen die beiden, dass musikalisches Können eben doch in den Genen liegt. Mama Heidi kann da jedenfalls nur staunend die Kamera halten und lässt ihre Follower so an der einzigartigen Familienerinnerung teilhaben. Lou ist eins von drei gemeinsamen Kindern des einstigen Promi-Traumpaares.



