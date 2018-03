Unglaublich, aber wahr: Diese Frau ist bereits 61 Jahre alt! Es handelt sich um David Bowies (✝69) Witwe Iman Abdulmajid, die mit dem Popsänger bis zu dessen Tod 23 Jahre lang verheiratet war. Bei der Jubiläumsparty der amerikanischen Zeitschrift Harper’s Bazaar zog das erste schwarze Supermodel der Welt jetzt alle Blicke auf sich. In einem grünen Jumpsuit des Designers Brandon Maxwell bewies die gebürtige Somalierin, dass wohl kein Model so alterslos schön ist wie sie. Wie sie es schafft, so jung auszusehen, verriet Iman vor Kurzem bei Instagram: "Ich wurde nach meinem Schönheitsgeheimnis gefragt: Mit dem Älterwerden habe ich Gewicht zugelegt. Fünf Kilo, um genau zu sein. Das ist natürliches Füllmaterial für mein Gesicht. Kein Auffüller, kein Botox mehr nötig... Einfach nur Zunehmen und gute Gene."



