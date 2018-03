Moroccan Cannon (5) hat gerade allen Grund zum Lachen. Der kleine Sohn von Mariah Carey (47) und Nick Cannon (36) hat seinen ersten Zahn verloren und freut sich mega darüber. Via Instagram lässt die Sängerin ihre Fans an dem Familien-Highlight teilhaben. In einem Video berichtet Moroccan von dem großen Ereignis: "Mein Zahn ist ausgefallen und ich bin so aufgeregt. Ich bin so glücklich, ich will ihn unbedingt zeigen." Ob seine Zwillingsschwester Monroe (5) vielleicht schon bald nachzieht?



