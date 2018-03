Wow, was für ein Strahlen! Jennifer Lopez (47) und Alex Rodriguez (41) sind über beide Ohren verliebt. Und das soll die ganze Welt wissen: In New York schlenderten sie jetzt Hand in Hand über die Straße. Auch optisch liegen die zwei Stylingsprofis auf einer Wellenlänge. Nach düsterem Winter-Ensemble und beigefarbenem Einheits-Look, sind jetzt frische Pastelltöne angesagt. Bei diesem Lächeln könnten die beiden aber eigentlich alles tragen!



