In der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel haben sich wieder einmal zwei Streithennen gefunden! Zwischen Leticia und Sabine kracht es fast in jeder Folge. Der aktuelle Stein des Anstoßes: Leticia gönnt ihrer Konkurrentin den wichtigen Job für den Automobilhersteller Opel nicht: "Sabine darf auf gar keinen Fall den Opel-Job bekommen, weil sie die meisten Jobs bis jetzt hat." In einer Wette droht sie Sabine sogar, sie vom Balkon zu werfen. Die Fans halten allerdings zur blonden Beauty. "Ich freue mich so, dass du weiter bist, die anderen sind doch nur neidisch", heißt es zum Beispiel auf Sabines Instagram-Profil. Was Heidi Klum (43) wohl zu dem Dauerzoff sagt? Eines ist sicher: Lästereien und Beef sorgen stets für gute Quoten.



