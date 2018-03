Hat er immer noch an der Trennung zu knabbern? Im Februar haben Anna Hofbauer (28) und Marvin Albrecht (28) überraschend ihr Liebes-Aus bekannt gegeben. Drei Monate später saß Marvin nun bei Let's Dance im Publikum – und wurde selbst hier schmerzlich an seine Ex-Freundin erinnert. Als in einer Werbepause ausgerechnet der Song gespielt wurde, mit dem das ehemalige Bachelorette-Traumpaar 2015 die Tanzshow "Stepping Out" gewonnen hat, ist dem Male-Model die Niedergeschlagenheit förmlich anzusehen. Im Gegensatz zu Marvin scheint Anna die Trennung deutlich besser zu verkraften: "Man guckt nach vorne, und ich glaube das ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch irgendwie weiß, ok, es ist vorbei, und jetzt geht's nach vorne und... ja, mir geht es gut", verriet die Blondine kürzlich im Interview mit Promiflash.



