Auszeit in der Türkei! Sarah Lombardi (24) genießt momentan mit ihrem Liebsten Michal die Sonne in der türkischen Stadt Belek. Natürlich auch mit dabei: Söhnchen Alessio (1). Promiflash liegt ein exklusives Bild des Dreiergespanns vor, das zeigt: Der Einjährige lässt sich auch von dem neuen Mann an Mamas Seite tragen. Nicht das erste Mal, dass Michal den Sprössling auf dem Arm hält. Aber was hält eigentlich ihr Noch-Ehemann Pietro Lombardi (24) vom sonnigen Trip? "Das ist mit mir abgesprochen. Was die beiden machen, ist mir egal, aber eins steht fest: Alessio wird immer ein Lombardi bleiben", sagte er gegenüber Bild Online.



