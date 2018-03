Verwirrung um Heidi Klums (44) Beziehungsstatus! Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Neele Bronst (20) verbrachte im Rahmen der Show einige Wochen an der Seite des Topmodels. Was deren Liebesleben mit Vito Schnabel (30) betrifft, war das Nachwuchsmodel trotzdem nicht ganz auf Stand. Im Promiflash-Interview verrät die Hamburgerin jetzt: "Ich glaube, wenn Vito vor mir stehen würde, wüsste ich nicht, wer das ist. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste auch gar nicht, ob die zusammen sind." Stattdessen kamen der Laufsteg-Beauty Gerüchte um ein Liebescomeback zwischen Heidi und Ex-Ehemann Seal (54) zu Ohren. Nach dem gemeinsamen Auftritt der Modelmama mit Schatz Vito beim GNTM-Finale hat aber auch Neele gesehen: Die beiden sind wirklich ein Paar.



