Was funkelt denn da an Adriana Limas (35) Finger? Auf dem aktuellen Social-Media-Bild des Models fällt den Followern vor allem ein Detail ins Auge: An der Hand der Laufsteg-Schönheit funkelt ein fetter Klunker. Hat sich die 35-Jährige etwa verlobt? Tatsächlich symbolisiert das mysteriöse Schmuckstück einen Liebesschwur: Allerdings feiert sich die Brasilianerin damit selbst, schließlich ist sie seit der Trennung von Julian Edelman (31) vor drei Monaten Single. "Alle fragen mich, was es mit dem Ring auf sich hat! Er ist symbolisch! Ich bekenne mich damit zu mir und meiner Lebensfreude. Ich bin also mit mir selbst verheiratet. Mädels, liebt euch selbst", hält sie auf Instagram eine flammende Rede für eine große Portion Girlpower.



