War es das jetzt zwischen Blac Chyna (29) und Robert Kardashian (30)? Das temperamentvolle Paar führt seit mehr oder weniger Anfang des Jahres eine On-Off-Beziehung. Jetzt scheint sich das kurvige Model aber in der Männerwelt neu orientiert zu haben. In Los Angeles wurde Blac Chyna mit einem bislang noch unbekannten Mann vor dem Restaurant Barton G von Paparazzi erwischt. Die zwei kamen zusammen in dem Ferrari der zweifachen Mutter an und verbrachten den Abend gemeinsam bei einem Dinner. Rein optisch haben der Muskel-Mann und Blac Chynas Ex Rob nichts gemeinsam – der vermeintliche neue Lover des Reality-Stars ähnelt dann doch eher seinem Ex-Ex, Rapper Tyga (27).



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de