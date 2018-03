In der diesjährigen Jubiläumsstaffel der beliebten RTL-Show tanzte sich Faisal Kawusi (25) in die Herzen der Zuschauer. Im kräftezehrenden Training mit Tanzprofi und "Let's Dance"-Hottie Oana Nechiti (29) kam der Comedian bis zu seinem Ausscheiden kurz vor dem Halbfinale Woche für Woche an seine körperlichen Grenzen. Durch die Tanz-Diät hat der 25-jährige Pfundskerl in den letzten Wochen viel Gewicht verloren: "Mittlerweile, also insgesamt jetzt, sind’s 17 Kilo gewesen, die ich abgenommen habe", verriet er im Interview mit Promiflash. Egal wer "Dancing Star" 2017 wird, Faisal ist der absolute Abspeck-König!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de