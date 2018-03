Miss Platnum (36) und Marteria (34) sind nicht nur im Studio ein echtes Traum-Duo! Die frühere Popstars-Jurorin und der Rapper eroberten 2012 die Charts mit "Lila Wolken" und haben nun den gemeinsamen Film "Antimarteria" in Berlin vorgestellt. Gegenüber Promiflash erklärte Miss Platnum, was ihre Freundschaft zu dem Rostocker Musiker so besonders macht: "Ich weiß auf jeden Fall, ich kann mich auf ihn verlassen und wenn ich ihn brauche, ist er da. Er ist ein Mensch, auf den man sich verlassen kann, auch wenn er nicht immer greifbar und erreichbar ist."



