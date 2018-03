Harte Worte von Cheyenne Ochsenknecht (16)! Sie startet als Model momentan international durch: Die Tochter von Natascha (52) und Uwe Ochsenknecht (61) ist bei einer Agentur in Lissabon unter Vertrag, shootete dort sogar für die portugiesische Vogue. Eine Casting-Show wie GNTM kam für die 16-Jährige nie in Frage. ”Ne, also ich mag gar kein Germany's next Topmodel. Ich finde die Sendung sehr diskriminierend gegenüber den Mädels, die sich denken: 'Oh, ich kann da nicht mitmachen, weil ich nicht so dünn bin'", erklärte sie im Promiflash-Interview beim Webvideopreis in Düsseldorf.



