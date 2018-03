Familie Kroos hat ein großes Herz für Kinder in Not! Fußball-Nationalspieler Toni Kroos (27) hat seine eigene Stiftung, die "Toni Kroos Stiftung", die schwer kranken Kids und ihren Familien hilft. Dabei bekommt er tatkräftige Unterstützung von seiner Frau Jessica und seinem Bruder Felix, wie er bei seiner eigenen Stiftungsgala am letzten Wochenende im Promiflash-Interview erzählte. "Das ist natürlich wichtig, aber ich wusste von Anfang an, dass ich viele habe, die mich bei der Sache unterstützen wollen, weil sie dieses Thema auch bewegt und berührt. Und mein Bruder ist zum Beispiel Botschafter der Stiftung, weil wir haben ein Hospiz in Berlin, wo er aktuell lebt und da kann er gut mithelfen. Das passt sehr gut.”



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de