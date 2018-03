Kaum zu glauben – aber die Hochzeit von Prinz Carl Philip (38) und Sofia Hellqvist (32) ist bereits zwei Jahre her! Am 13. Juni 2015 gaben sich die Turteltauben in der Kapelle des Stockholmer Königspalastes das Jawort. Der absolute Mittelpunkt der Feierlichkeiten: die wunderschöne Braut! Sie bezauberte die Gäste in einem bodenlangen Spitzenkleid der Designerin Ida Sjösted. Ihre süße Nichte Estelle (5) stahl ihr jedoch fast die Show. Bei der Traumhochzeit winkte der königliche Spross den Schaulustigen zu und entzückte damit alle.



