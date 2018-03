Jenny Frankhauser (24) hat derzeit mit zwei schweren Verlusten zu kämpfen. Anfang Mai starb ihr Vater und nur wenig später ihr Manager. Ihre Halbschwester Daniela Katzenberger (30) war zur Unterstützung an ihrer Seite, sie holte Jenny nach Mallorca und sagte sogar Termine ab. Kurze Zeit später postete Daniela aber unbeschwerte Bilder auf ihren Social-Media-Kanälen. Dieses Verhalten stieß bei einigen Fans auf harte Kritik. Jetzt nimmt Costa Cordalis (73) seine Schwiegertochter in Schutz: "Sie hat ihre eigene Tochter und ihre Karriere. Jeder sollte sein eigenes Leben leben! Jenny sucht ihr Glück noch", erzählt der Schlagersänger gegenüber OK!



