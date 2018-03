Das ist also die Doppelgänger-Omi von Scarlett Johansson (32). Ende April wird die Schauspielerin auf das Foto einer Frau aufmerksam gemacht, die ihr in jungen Jahren verblüffend ähnlich sah. Scarlett lud Geraldine, wie die mittlerweile 72-Jährige heißt, daraufhin zur "Rough Night"-Premiere ein, um sich mit ihr zu betrinken. Und jetzt war es tatsächlich so weit: Die Hollywood-Berühmtheit schlenderte mit ihrem Lookalike über den Red Carpet.



