Trägt sie die Schuld am Pocher-Becker-Beef? Bei Global Gladiators lieferten sich Oliver (39) und Lilly (40) ein hitziges Wortgefecht. Aber ist Ex-Mitstreiterin Larissa Marolt (24) dafür verantwortlich? "Man wird ja jetzt in den nächsten Folgen auch sehen, dass jetzt eigentlich mit Larissa [...] der größte Risikofaktor für Streit auch aus der Sendung raus ist", erklärte Oli im Gespräch mit Promiflash. Das Model habe ab und an gestichelt und nicht immer alles verstanden. Die Folge? "Wir haben mit allen, die mitgemacht haben, eine Whatsapp-Gruppe, außer Larissa."



