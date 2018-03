Anfang April schockierte Janina Uhse (27) mit der Ankündigung ihres GZSZ-Austiegs. Nach neun Jahren verlässt die Schauspielerin als Modedesignerin Jasmin Flemming in wenigen Wochen den Kolle-Kiez. Ihren letzten Drehtag hatte die 27-Jährige schon vor knapp einem Monat. Vom Abschied war Serienkollegin Lea Marlen Woitack (30) total ergriffen, wie sie im Promiflash-Interview beim Borsighallen Benefiz Bowling erzählte: "Erst war es noch so ein bisschen unwirklich. Als sie dann so vor mir stand, war ich so: 'Okay, es war jetzt die letzte Szene, die wir miteinander gedreht haben.’ Das hat schon gesessen, das muss ich ganz ehrlich sagen."



