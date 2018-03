Jessica Simpson (36) bekommt einen Ultra-Shitstorm für ein Bikini-Foto ihrer Tochter ab – und ist damit nicht die einzige Promi-Mama! In ihrem Fall ist es vor allem die Pose von Töchterchen Maxwell (5), die die Kritiker gegen die US-Sängerin aufbringt: “Ekelhaft! Du solltest dein Kind in dem Alter nicht so sexualisieren”, schrieb ein Nutzer. Auch andere Promi-Eltern wie Daniela Katzenberger (30) und David Beckham (42) müssen sich immer wieder belehrende und zum Teil beleidigende Kommentare gefallen lassen.



