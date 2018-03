Meghan Markle (35) ist super-happy mit Prinz Harry (32)! Das verriet ihr Suits-Kollege Patrick J. Adams (35) vergangenes Wochenende gegenüber Entertainment Tonight beim ATX Television Festival in Austin, Texas. "Meghan und ich sind seit Jahren gute Freunde. Es ist toll, sie so glücklich zu sehen. Ich freue mich sehr für sie", sagte er im Interview. Ginge es nach Patrick, spreche auch nichts gegen einen Gastauftritt des Briten in der Serie. Aber vielleicht arbeitet Meghan gar nicht mehr so lange als Schauspielerin! Gerüchten zufolge sei es gut möglich, dass die 34-Jährige ihren Job bald an den Nagel hängen wird, um den Prinzen zu heiraten.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de