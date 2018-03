Romantische Juli-Trauung für Miley Cyrus (24) und Liam Hemsworth (27)? Wie The Sun erfahren haben will, sollen für die Heirat der beiden Hollywoodstars schon ein konkreter Termin und ein Veranstaltungsort feststehen: Am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, soll die Feier steigen – und das in Las Vegas! Nur stimmt das wirklich? Paparazzi erwischten Miley jetzt auf den Straßen New Yorks und bombardierten sie mit Fragen zur vermeintlich bevorstehenden Hochzeit. Der Popstar reagierte auf die neugierigen Zurufe gewohnt cool. Sie ließ sich außer eines fröhlichen Lachens keinen Ton entlocken. Dementiert hat sie die Meldung allerdings auch nicht.



