Bibi Heinicke (24) kommt ihrem Idol Miley Cyrus (24) ganz nah! Der YouTube-Star besucht mit Boyfriend Julian Claßen (24) in New York ein Privatkonzert der Sängerin und lernt sie später noch persönlich kennen – Umarmungen und Small Talk inklusive! Da verschlägt es sogar Plaudertasche Bibi die Sprache, wie sie in ihrem YouTube-Video zeigt. Miley beruhigt sie: "Das ist doch okay! Es ist schön, euch zu treffen, ihr wart gestern Abend so süß", versichert die "Malibu"-Interpretin ihrem wohl größten Promi-Fan.



