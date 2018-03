Ob mit ihrem Michal tatsächlich alles aus ist, hat Sarah Lombardi (24) ihren Fans bislang nicht verraten. An ihrem Leben lässt sie die Facebook-Gemeinde trotzdem einigermaßen teilhaben – zumindest, was ihr Sportprogramm betrifft. Als würde sie die Schlagzeilen oder den vermeintlichen Liebeskummer wegstrampeln wollen, zeigt sich die Mutter des kleinen Alessio (1) beim Sporteln auf dem Trampolin und powert sich zu Peter Fox' Hitsingle "Schüttel deinen Speck" so richtig aus!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de