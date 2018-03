Back to the Roots! Felix von Jascheroff (34) hat sich im vergangenen Jahr für eine Rolle im "Piraten Action Open Air"-Theater in Grevesmühlen eine standesgemäße Zottel-Mähne wachsen lassen. Der Look gefiel dem GZSZ-Star offenbar so gut, dass er die Frise glatt behielt. Für den Sommer muss nun aber eine passendere Frisur her. Kurzerhand trennt der Schauspieler sich von seiner Haarpracht und hält das Ganze in einem Video auf Instagram fest. Er hat es also endlich gewagt und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen!



