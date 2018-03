Anne Menden (31) spielt schon seit 13 Jahren bei GZSZ die Rolle der zickigen Emily. Wird es vielleicht mal Zeit für eine Veränderung? Im Promiflash-Interview hat Anne erzählt, wie sie sich Emilys Ausstieg wünschen würde: "Mit einer Verfolgungsjagd auf der Autobahn und dann wird sie Umweltschutzaktivist bei 'Sea Shepard' und geht auf's Schiff"! Doch so so cool diese Vorstellung auch sein mag: Die Schauspielerin will ihr GZSZ-Familie am liebsten gar nicht verlassen!



