Wow, ist die süß! Sängerin Sarah Lombardi (24) postet aktuell zahlreiche Kinderfotos in den sozialen Netzwerken. Nach der vermeintlichen Trennung von ihrer Jugendliebe Michal geht die Musikerin jetzt offenbar in die Charme-Offensive. Ein günstiger Zeitpunkt, um die Aufnahmen zu veröffentlichen. Denn so kann Sarah vom aktuellen Liebes-Aus mit Michal ablenken.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de