YouTube-Star Melina Sophie hat sich vor gut zwei Jahren geoutet und stand öffentlich zu ihrer Sexualität. In ihrem neuen Clip hat die Brünette jetzt verraten, mit welchen Problemen sie täglich zu kämpfen hat: "Ich verliebe mich ständig in Frauen, die einfach nicht gay sind!" Selbst wenn Melina eine Herzensdame finden sollte, fürchtet sie sich davor, unter Beobachtung zu stehen: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Arm in Arm mit seiner Partnerin oder seinem Partner durch die Stadt geht und ihm diese Blicke nicht auffallen. Ich will einfach nur unauffällig sein", erzählte sie in ihrem YouTube-Video. Außerdem hat Melina einen Kinderwunsch, der allerdings nicht so leicht umzusetzen ist. Die Vloggerin ist aber auch erst 21 Jahre alt!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de