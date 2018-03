Shitstorm unter einem Instagram-Bild von Lucy Hale (28). Dabei zeigt es doch eigentlich nur den Pretty Little Liars-Star am Tag der Hochzeit seiner Schwester 2012. Lucy selbst kommentiert aber: "Igitt, war ich da fett." Das ruft ihre Fans auf den Plan! "Lucy, ich liebe dich, aber du bist niemals fett gewesen und es gibt Menschen, die es wirklich sind und damit richtige Probleme haben. Und vielleicht sehen sie zu dir auf, also bitte sag so was nicht, auch nicht im Scherz", kommentiert ein Follower. Weil Lucy genau im Jahr der Aufnahme erklärte, an einer Essstörung zu leiden, sind ihre Fans nicht nur sauer, sondern auch besorgt um ihre Lieblingsschauspielerin.



